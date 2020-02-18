Граждан Южной Кореи эвакуируют с лайнера Diamond Princess президентским самолетом

Власти Республики Корея направят президентский самолет для эвакуации граждан страны с круизного судна Diamond Princess, находящегося на карантине в порту японского города Иокогама. Об этом сообщил на брифинге в Сеуле во вторник заместитель министра здравоохранения и социального обеспечения страны Ким Ган Нип, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его словам, борт номер один ВВС Республики Корея вылетит с военно-воздушной базы в Соннаме возле Сеула днем во вторник и вернется обратно в среду утром с четырьмя южнокорейцами и японкой - супругой одного из них.

Всего на борту Diamond Princess находятся 14 граждан Республики Корея, включая 9 пассажиров и 5 членов команды лайнера. Из них лишь четверо согласились эвакуироваться, остальные решили остаться на судне, поскольку они уже давно постоянно проживают в Японии и не имеют связей с исторической родиной. После прибытия в Южную Корею эвакуированных поместят в 14-дневный карантин, за состоянием их здоровья будут наблюдать врачи, отметил замглавы Минздрава.

Судно Diamond Princess вышло из Иокогамы 20 января и вернулось 3 февраля. Среди пассажиров был гражданин Китая, у которого обнаружен новый коронавирус. Он сошел 25 января в Гонконге. По решению властей Японии, на круизном лайнере объявлен карантин.

В понедельник японские врачи выявили 99 новых случаев инфицирования вирусом на судне, а общее число заболевших достигло 454, из-за чего лайнер превратился в крупнейший очаг коронавирусной инфекции за пределами КНР. Новый коронавирус был также диагностирован у находящейся на судне гражданки РФ, что стало первым подтвержденным случаем заражения коронавирусом среди россиян.