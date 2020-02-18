Австралия пожертвует $1,3 миллиона на борьбу с коронавирусом

Правительство Австралии выделит 2 миллиона австралийских долларов (1,3 миллиона долларов США) на разработку вакцины против нового типа коронавируса. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается в заявлении на сайте премьер-министра страны Скотта Моррисона.

"Приоритетом нашего правительства является обеспечение безопасности жителей Австралии, и эти два миллиона долларов помогут в разработке вакцины от коронавируса", - говорится в заявлении.

На данный момент на территории Австралии подтверждены 15 случаев заражения коронавирусом. Кроме того, вирус был обнаружен более чем у 20 австралийцев, находящихся на круизном лайнере Diamond Princess в Японии.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 72,4 тысячи человек, скончались более 1,8 тысячи человек, излечились 12,5 тысячи. За пределами Китая заразились почти 700 человек, включая два случая в России.