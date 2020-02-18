Singapore Airlines отменила более ста рейсов из-за коронавируса

Национальной авиакомпании Сингапура Singapore Airlines и ее дочке SilkAir пришлось отменить более 100 рейсов из-за коронавируса. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила компания в Facebook.

В Сингапуре подтвердили уже 72 случая заражения коронавирусом.

Спрос на билеты упал, поэтому компании пришлось отменить больше ста рейсов между Сингапуром и Японией, Кореей, Германией, США и другими странами.

"Singapore Airlines и SilkAir временно сократят обслуживание нашей сети из-за вялого спроса в результате вспышки Covid-19 ", говорится в заявлении компании.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 72,4 тысячи человек, скончались более 1,8 тысячи человек, излечились 12,5 тысячи. За пределами Китая заразились почти 794 человек, включая два случая в России.