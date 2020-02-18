В Афганистане 11 человек погибли в результате атаки беспилотника

Другие страны 18 февраля 2020 16:22 (UTC+04:00)
В Афганистане 11 человек погибли в результате атаки беспилотника

По меньшей мере 11 мирных жителей, в том числе восемь детей, погибли во вторник в результате удара беспилотного летательного аппарата в провинции Герат на западе Афганистана. Об этом во вторник сообщил телеканал TOLOnews, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что атака произошла вечером в понедельник, 17 февраля. Другие подробности происшествия пока не приводятся. Ответственных за нападение с воздуха телеканал не называет.

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