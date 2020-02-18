В Колумбии три человека погибли в ДТП с участием микроавтобуса
По меньшей мере три человека погибли, еще семеро получили ранения во вторник в результате ДТП с участием микроавтобуса в Колумбии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила радиостанция La FM.
По ее данным, инцидент произошел днем на трассе, которая соединяет города Барранкабермеха и Букараманга (центральный департамент Сантандер). Водитель грузовика не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где врезался в микроавтобус. Последний вылетел с трассы и упал в ущелье. Жертвами аварии стали три пассажира, еще семь человек получили ранения.
Власти начали расследование. По предварительной версии, причиной ДТП могло стать превышение скорости водителем грузовика.
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