Хафтар и посол США обсудили урегулирование в Ливии, сообщили в ЛНА

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар и посол США в Ливии Ричард Норланд обсудили урегулирование ливийского кризиса, сообщается в заявлении пресс-службы командования ЛНА в Twitter, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"В ходе встречи обсуждалось входящее в международную повестку ливийское урегулирование, роль (Ливийской – ред.) национальной армии в борьбе с терроризмом, а также обеспечение безопасности и суверенитета страны", - говорится в заявлении.

"Посол указал на заявленное маршалом Хафтаром обязательство по постоянному прекращению огня, а также подчеркнул обязательства сторон-участников берлинской международной конференции не допускать эскалацию, соблюдать эмбарго на оружие и придерживаться политического урегулирования конфликта", - сообщается в заявлении посольства США в Twitter.

В заявлении также отмечается, что встреча с Хафтаром стала первой поездкой Норланда в Ливию.