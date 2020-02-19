Два самолета столкнулись в Австралии, есть погибшие

По меньшей мере четыре человека погибли в результате столкновения двух самолетов в небе неподалеку от австралийского Мельбурна. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ, сообщает издание Daily Star.

Инцидент произошел примерно в 120 километрах к северу от Мельбурна. Два небольших самолета врезались друг в друга на высоте более 120 метров.

В настоящее время место крушения осматривает полиция. Устанавливаются обстоятельства происшествия.