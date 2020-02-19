Южная Корея подтвердила еще 15 новых случаев заражения коронавирусом COVID-2019, общее число зараженных в стране достигло 46, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По данным KCDC, из 15 новых случаев 13 подтвердили в провинции Кёнсан-Пукто и городе Тэгу. 10 человек ходили в одну церковь с 31-м зараженным, еще один человек столкнулся с ним в больнице. Пути заражения еще двух граждан пока выясняются.

Отдельно вирус нашли также у 10-летней дочери 20-го зараженного. Сейчас она находится на карантине в больнице Сеульского университета. Еще один случай заражения подтвердили в Сеуле у 77-летнего гражданина Южной Кореи, он также изолирован и проходит лечение в Национальном медицинском центре.

Ранее сообщалось, что 31-м зараженным стала 61-летняя южнокореянка, которая живет в городе Тэгу и не имеет истории поездок за границу и не контактировала с другими носителями вируса. Она прошла обследование в общественном центре здравоохранения, и анализ показал наличие COVID-2019. Сейчас она находится в карантине. Это был уже второй случай заражения в Южной Корее, когда не ясен путь передачи вируса.

По последним данным, в Южной Корее выздоровели и выписаны уже 12 человек, таким образом на лечении находятся 34 человека. Еще 1030 проходят проверку.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-2019. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 74 тысячи человек, скончались 2004, излечились почти 14,4 тысячи. По данным ВОЗ, за пределами Китая в 25 странах выявлено около 800 случаев заражения COVID-2019, из них три – с летальным исходом.