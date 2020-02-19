Полиция Таиланда задержала мужчину, устроившего стрельбу в ТЦ в Бангкоке

Правоохранительные органы Таиланда задержали мужчину, устроившего накануне стрельбу в одном из торговых центров Бангкока, в результате которой один человек погиб, еще один получил ранения. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в среду сообщило издание The Thaiger.

По его данным, 34-летний Данусорн Нунчароен был задержан в своем доме к юго-западу от Бангкока в районе 04:30 по местному времени. Ему предъявлены обвинения в преднамеренном убийстве, а также незаконном хранении и ношении оружия в общественных местах. Подозреваемый полностью признал свою вину.

Стражи порядка пояснили, что задержанный был бывшим мужем женщины, которую он убил накануне, предположив, что преступление было вызвано ревностью. По информации правоохранителей, пара развелась на прошлой неделе после 10 лет совместной жизни. Они также нашли предсмертную записку стрелка, в которой он написал, что собирается убить нового возлюбленного своей бывшей жены, а затем покончить с собой.

Данный инцидент произошел через 10 дней после стрельбы в городе Накхонратчасима. Тогда 32-летний военнослужащий армии Таиланда Чакрапант Тхомма застрелил своего командира и двух человек в военном лагере, а затем скрылся, угнав автомобиль. По пути к торговому центру "Терминал-21" он обстрелял мирных жителей, оказавшись внутри, военный вновь открыл огонь, убив 29 и ранив 58 человек. Утром 9 февраля преступник был ликвидирован силовиками на территории торгового комплекса.