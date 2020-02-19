При столкновении двух самолетов в Австралии погибли четыре человека

Четыре человека погибли в результате столкновения в воздухе двух небольших самолетов недалеко от города Мангалор в австралийском штате Виктория. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает местная полиция.

Правоохранители заявили, что сейчас находятся в Мангалоре, который расположен недалеко от Мельбурна, и проводят расследование произошедшего. На месте также работают аварийно-спасательные службы.

"Есть основания считать, что два самолета столкнулись в воздухе перед крушением. В каждом из самолетов было по два пассажира, они погибли на месте происшествия. Личности четырех (погибших) еще не установлены", - говорится в заявлении полиции штата Виктория.

О произошедшем стражи порядка сообщили управлению по безопасности гражданской авиации и австралийскому бюро безопасности на транспорте.