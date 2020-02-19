Канада поддержала запрет на использование мазута в водах Арктики

Власти Канады выступили в поддержку запрета на использование мазута в арктических водах, говорится в релизе, опубликованном на сайте канадского министерства транспорта, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Правительство Канады очень серьезно относится к защите Арктики и продолжает работать со странами-членами Международной морской организации (IMO), чтобы найти способы уменьшить воздействие на окружающую среду от увеличения морских перевозок на Севере", - говорится в релизе.

Согласно документу, во вторник министр транспорта Канады Марк Гарно и глава МИД страны Франсуа-Филипп Шампань "объявили о поддержке запрета на тяжелое топливо в водах Арктики со стороны канадского правительства". Министры подчеркнули, что будут добиваться поэтапного подхода к запрету, так как Канада обсуждает со странами IMO вопросы о балансе "экономических выгод и экономических реалий" северных коренных народов.

С 1 января 2020 года в мире вступит в силу новый стандарт Международной морской организации (IMO) о снижении содержания серы в судовом топливе с 3,5% до 0,5%. Морской транспорт дает 13% мировых выбросов диоксида серы из-за сжигания дешевого мазута. IMO рассчитывает, что уже в 2020 году выбросы диоксида серы уменьшатся на 80%.

Ранее в ноябре прошлого года результаты опроса, проведенного РИА Новости, показали, что российские судоходные компании готовы к переходу на новые стандарты Международной морской организации (IMO) в части снижения содержания серы в судовом топливе.