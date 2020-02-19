Число заразившихся коронавирусом на Diamond Princess достигло 621

Число заразившихся коронавирусом лиц на круизном лайнере Diamond Princess в Японии достигло 621, свидетельствуют опубликованные в среду данные минздрава этой страны, которые приводит агентство Киодо, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В среду закончился двухнедельный карантин на борту судна, на берег сошли примерно 500 человек. Тесты на вирус прошли при этом 607 человек, из которых 79 результатов показали заражение вирусом.

На судне находились 24 российских гражданина. По данным посольства РФ, у одного мужчины ранее был выявлен вирус, вместе с супругой он был госпитализирован. Еще две гражданки России сошли в среду на берег и готовятся к возвращению на Родину.

Всего на борту Diamond Princess сейчас находится менее двух тысяч из 3700 пассажиров и членов экипажа - многие уже покинули лайнер, в том числе те, у кого обнаружено заражение коронавирусом и кого эвакуировали власти их стран. На борту находились туристы из полусотни стран мира. После обнаружения вируса заболевшие выводятся с судна и помещаются в медучреджения.