Число заразившихся коронавирусом в Южной Корее достигло 82 человек

Южная Корея подтвердила еще 31 новый случай заражения коронавирусом COVID-2019, общее число зараженных в стране достигло 82. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.

По данным KCDC, 30 новых случаев подтвердили в провинции Кёнсан-Пукто и городе Тэгу, еще один зараженный из Сеула. 23 человека из числа новых пациентов ходили в одну церковь и близко контактировали с 31-м зараженным. Два человека заразились в больнице, путь заражения еще пяти неизвестен.

Ранее сообщалось, что 31-м зараженным стала 61-летняя южнокореянка (1959 года рождения), которая живет в городе Тэгу и не имеет истории поездок за границу и не контактировала с другими носителями вируса. Она прошла обследование в общественном центре здравоохранения, и анализ показал наличие COVID-2019, путь ее заражения также пока неизвестен. Сейчас она находится в карантине.

По последним данным, в Южной Корее выздоровели и выписаны уже 16 человек, таким образом, на лечении находятся 66 человек. Ещё 1633 проходят проверку. По данным министерства здравоохранения, в день в стране проводится от 800 до 1000 анализов на коронавирус.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны (провинция Хубэй).

Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число жертв в провинции Хубэй в КНР выросло до 2 029, выздоровели 10 337 человек, заражены 62 031.