Умерли два заразившихся коронавирусом пассажира лайнера Diamond Princess

Два пассажира круизного лайнера Diamond Princess, у которых ранее был обнаружен коронавирус, умерли. Об этом в четверг сообщило японское общественное телевидение, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Сообщается, что это мужчина и женщина в возрасте старше 80 лет.

Их национальность не уточняется.