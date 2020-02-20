В Японии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,5 зафиксировано в четверг в центральной части Японии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным национального метеорологического управления, эпицентр находился в соседней с Токио префектуре Тиба, а очаг залегал на глубине 30 км.

Информации о пострадавших или разрушениях не поступало. Объявлялась угроза цунами, однако через несколько минут после подземного толчка предупреждение было снято.