В Австралии пассажирский поезд сошел с рельсов
Пассажирский поезд сошел с рельсов в штате Виктория в Австралии, несколько пассажиров оказались заблокированы внутри. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал 7News.
Инцидент произошел в четверг недалеко от железнодорожной станции Уоллан примерно в 45 километрах от Мельбурна. С рельсов сошли пять вагонов поезда и локомотив.
По данным телеканала, в момент происшествия в поезде могли находиться около 200 человек. На место направлены службы экстренной помощи. Движение поездов между Мельбурном и Сиднеем было приостановлено.
По данным местных СМИ, могут быть многочисленные жертвы и раненые.
Причины происшествия неизвестны.
Лента новостей
Состоялась встреча в широком составе Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Италии Серджио Маттареллы
Тело пропавшего без вести азербайджанского военнослужащего эвакуировано с нейтральной территории (ФОТО)
Азербайджанские депутаты примут участие в международных мероприятиях в связи с годовщиной Ходжалинского геноцида
С уважением отношусь к Бриллиант Дадашевой… - Алсу научила Ксению Собчак исполнять азербайджанские танцы (ВИДЕО/ФОТО)
Узбекистан и Турция подписали совместное заявление по итогам первого заседания Совета стратегического сотрудничества
Руководства польского порта Гданьск и Бакинского порта подпишут меморандум о сотрудничестве - замминистра