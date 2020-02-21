Diamond Princess возобновит круизы после санобработки

Круизный лайнер Diamond Princess, находящийся на карантине из-за коронавируса в японском порту Иокогама с начала февраля, вновь начнет перевозить пассажиров 29 апреля. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает американское издание Wall Street Journal.

Отмечается, что перед возобновлением работы судно пройдет тщательную санобработку.

"Ожидается, что лайнер пройдет полную санитарную обработку, после чего в течение некоторого времени будет находиться в сухом доке", - цитирует издание директора по связям с общественностью компании Princess Cruises Неджин Камали.

В дальнейшем лайнер продолжит базироваться в Японии, заявила Камали.

Судно Diamond Princess находится в порту Иокогама с 3 февраля, официально двухнедельный карантин был объявлен 5 февраля из-за того, что у одного из пассажиров, покинувшего судно в Гонконге, был выявлен новый тип коронавирусной инфекции. В настоящий момент на корабле находятся менее 2000 человек. В Японии к вечеру четверга коронавирус выявлен у 728 человек, из них 634 - пассажиры и члены экипажа круизного лайнера Diamond Princess. В четверг стало известно о первых двух погибших, заразившихся вирусом на лайнере.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 75 тысяч человек, скончались 2236, излечились свыше 18 тысяч. За пределами материкового Китая в 26 странах выявлены больше тысячи случаев заражения.