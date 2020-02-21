Владельцев смартфонов Samsung напугали загадочным уведомлением
Владельцы смартфонов Samsung пожаловались на странное уведомление от одного из системных приложений. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает The Verge.
В четверг на экранах пользователей по всему миру появилось уведомление с единственным символом – единицей. Оно пришло от приложения Find My Mobile для удаленного доступа к телефону. После нажатия виджет закрывался без каких-либо видимых изменений.
"Я попытался узнать, если ли еще у кого-то такая проблема, но не нашел убедительного ответа. Я боюсь, что мой телефон взломали или что-то в таком духе", — написал один из американских пользователей на форуме компании.
В Samsung ответили, что уведомления были отправлены случайно во время тестирования сервиса. При этом их появление никак не повлияло на работу устройства.