США намерены подписать соглашение с движением "Талибан"
США намерены подписать соглашение с радикальным движением "Талибан" 29 февраля. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Майкла Помпео, опубликованном в пятницу в Twitter главы пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"В последние недели в ходе консультаций с правительством национального единства американские переговорщики в Дохе [столица Катар] пришли к пониманию с представителями "Талибана" по значительному и общенациональному сокращению насилия в Афганистане. Ожидается, что в рамках успешной реализации этого понимания будет продвигаться вперед подписание соглашения между США и "Талибаном". Мы готовимся к подписанию 29 февраля", - отмечается в заявлении.
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