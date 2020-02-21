В Японии еще девять человек заразились коронавирусом

Медики выявили девять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-2019, среди заразившихся есть дети младше 10 лет. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило агентство Киодо.

В частности, случаи заражения были выявлены в Токио, на острове Хоккайдо, префектурах Саитама, Тиба и Исикава. Одна из заболевших находится в тяжелом состоянии, отмечает агентство.

Двое из девяти человек – мужчина и его малолетний сын – вернулись в Японию 30 января правительственным чартерным рейсом из китайского Уханя, но анализ на наличие вируса на момент возвращения был отрицательный.

К настоящему времени в Японии в общей сложности было подтверждено 737 случаев заражения коронавирусом нового типа. При этом, в 634 случаях это – пассажиры или члены экипажа круизного лайнера Diamond Princess в японском порту Йокогама.

Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 75 тысяч человек, скончались 2236, излечились свыше 18 тысяч. За пределами материкового Китая в 26 странах выявлены больше тысячи случаев заражения.