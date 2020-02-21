В Сингапуре число выздоровевших превысило половину от всех инфицированных коронавирусом

Власти Сингапура сообщили, что количество выздоровевших от заболевания, связанного с коронавирусом, впервые превысило половину от общего числа инфицированных. Как указывается в распространенном заявлении министерства здравоохранения страны, в пятницу десять пациентов были выписаны из Национального центра инфекционных заболеваний, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В ведомстве отметили, что "это стало также самым высоким показателем с момента подтверждения первого случая заболевания вирусом 23 января, общее число выздоровевших составляет сейчас 47 человек".

Между тем, как сообщили представители Минздрава, "в пятницу был подтвержден диагноз у 24-летнего мужчины, который связан с госпитализированной ранее 57-летней жительницей Сингапура". В ведомстве напомнили, что "в конкретном эпизоде источник распространения вируса установить пока не удается". Таким образом, общее число подтвержденных случаев заражения новым вирусом в городе-государстве достигло 86. "Несмотря на то, что состояние большинства находящихся в стационаре стабильное, пятеро - в критическом [состоянии]", - отметили в Минздраве.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 26 странах, включая Россию. По данным на утро пятницы, количество летальных исходов в Китае составило 2239 случаев, выздоровели более 18,3 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса приблизилось к 75,6 тыс.