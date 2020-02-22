Столицу Индонезии затопило из-за проливных дождей

Десятки районов Джакарты оказались под водой из-за продолжительных проливных дождей. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает The Coco.

Согласно данным управления по ликвидации последствий стихийных бедствий, около 40 районов города пострадали от проливных дождей.

Больше всего затопило восточную часть Джакарты, в частности, Крамат Джати. Там вода поднялась до 80 сантиметров. Более тысячи человек были вынуждены покинуть свои затопленные дома.

Метеорологи предупреждают, что наводнения в городе будут продолжаться до марта.

В канун Нового года в Индонезии прошли самые интенсивные осадки за последние двенадцать лет. Из-за стихийных бедствий погибли 67 человек, десятки тысяч жителей эвакуировали.