Бразилия ведет переговоры об открытии завода Tesla

Власти Бразилии ведут переговоры об открытии в стране завода американской компании Tesla ("Тесла"). Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило в пятницу Министерство науки, технологии, инновации и коммуникаций южноамериканской республики.

"Уже состоялись встречи с одним из управленцев компании, а на этой неделе также с представителем американского посольства в Бразилии, Уильямом Поппом, с тем, чтобы определить первые шаги правительства", - говорится в публикации ведомства в Instagram ("Инстаграм"). Как уточняется, координатором переговоров от Бразилии выступают глава министерства Маркус Понтис и федеральный депутат Даниэл Фрейтас. В них также принимают участие представители Минэкономики и глава комитета нижней палаты парламента по международным вопросам и национальной обороне, сын президента Бразилии Жаира Болсонару, Эдуарду Болсонару. Сам президент также сообщил в своих соцсетях, что данный вопрос войдет в повестку его предстоящего визита в США 9 - 10 марта.

По информации портала Olhar digital ("Оляр дижитал", порт. цифровой взгляд), сборочная линия Tesla может быть размещена в городе Крисиума, южный штат Санта-Катарина. В настоящее время на рассмотрении парламента находится законопроект об освобождении от налогообложения электрокаров.

По данным национальной ассоциации автопроизводителей, в 2019 году в стране было продано 11884 электромобиля, а годом ранее 3965 машин.