Двое заключенных погибли, 25 ранены в драке в мексиканской тюрьме

Беспорядки произошли в ночь на пятницу в тюрьме мексиканского штата Табаско и повлекли гибель двух заключенных, еще 25 человек ранены. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщают местные СМИ.

"По меньшей мере двое убиты и 25 ранены в результате драки в Центре социальной реадаптации штата Табаско Creset, расположенном в Вильяэрмосе", - говорится в материале издания Jornada.

Сообщается, что охрана тюрьмы не смогла воспрепятствовать беспорядкам и покинула место конфликта до прибытия силового подкрепления, говорится также о разграблении тюремного магазина.

По информации СМИ, в пятницу пятеро участников конфликта были доставлены в больницы с колюще-режущими ранами, остальные пострадавшие получили медпомощь на месте.

Официальной информации о конфликте не поступало, однако секретарь правительства штата сообщил журналистам, что силы правопорядка взяли под контроль ситуацию в исправительном учреждении уже к полуночи.

Мятежи и жестокие конфликты в мексиканских тюрьмах случаются каждый год. Бунт в тюрьме "Топо-Чико" штата Нуэво-Леон в феврале 2016 года унес жизни почти 50 человек и стал одним из самых кровавых в Мексике за последние годы.