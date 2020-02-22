Си Цзиньпин поблагодарил Билла Гейтса за помощь в борьбе с распространением коронавируса

Председатель КНР Си Цзиньпин отправил благодарственное письмо основателю американской компании Microsoft Биллу Гейтсу, в котором выразил признательность за выделение им $100 млн из благотворительного фонда на оказание поддержки Китаю в борьбе с распространением нового коронавируса. Текст письма, направленного предпринимателю 20 февраля, в субботу приводит агентство "Синьхуа", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В свою очередь газета China Daily отмечает, что Билл Гейтс 6 февраля отправил Си Цзиньпину письмо, в котором сообщил о выделении из благотворительного Фонда Билла и Мелинды Гейтс $100 млн, большая часть из которых будет направлена на ускорение эпидемиологических исследований и разработку методов диагностики, а также лекарств и вакцин против нового коронавируса в Китае. В конце января издание сообщало о направлении Гейтсом $5 млн на указанные цели.

Си Цзиньпин в своем письме поблагодарил основателя Microsoft за проявление солидарности с китайским народом в условиях борьбы с распространением коронавируса. "Фонд [Билла и Мелинды Гейтс] быстро присоединился к мировому сообществу и принял активное участие в глобальных мерах реагирования на вспышку [коронавируса], - говорится в тексте письма. - Я [Си Цзиньпин] поддерживаю ваше сотрудничество с некоторыми китайскими учреждениями и надеюсь на усиленную кооперацию и совместные действия в международном сообществе, направленные на сохранение здоровья и благосостояния всех".