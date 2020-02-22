Более 20 покинувших Diamond Princess не прошли проверку на коронавирус

Глава министерства здравоохранения Японии Като Кацунобу признал, что 23 человека из числа пассажиров, покинувших ранее на этой неделе круизный лайнер Diamond Princess в японском порту Йокогама, не были протестированы на наличие коронавирусной инфекции COVID-2019 в период нахождения судна на карантине. Трансляция пресс-конференции велась телеканалом NHK, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По словам министра, ошибка была выявлена вечером 20 февраля. Среди тех, кто не прошел проверку на вирус – 19 граждан Японии и четверо иностранцев. Их попросили пройти тестирование и в случае проявления симптомов, в частности температуры или кашля, обратиться в медицинские учреждения по месту их пребывания. Като уточнил, что трое из них уже прошли тестирование, которое показало отсутствие вируса. Время тестирования остальных 20 человек в настоящее время согласовывается.

По словам главы министерства здравоохранения Японии, было установлено, что эти 23 человека были протестированы в период до 5 февраля, когда официально был введен карантин на судне. Тогда анализы не выявили у них наличие коронавирусной инфекции. Позже, в период с 5 по 19 февраля, эти пассажиры проверены не были, так как отсутствовали на своих местах в момент покомнатного обхода для забора биоматериалов. Ошибка возникла в результате того, что позже никто не перепроверил время проведения анализов у этих пассажиров, и их отпустили, основываясь на отрицательных результатах, полученных до карантинного периода.

"Это наша ошибка, мы глубоко о ней сожалеем и надеемся, что такое больше не повторится", - заявил Като.

К настоящему времени в Японии подтверждено 758 случаев заражения коронавирусом нового типа. Наибольшее число заразившихся внутри страны в Токио (29 человек), на Хоккайдо (16 человек) и в префектуре Вакаяма (13 человек). В 634 случаях COVID-2019 был подтвержден у пассажиров или членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess в японском порту Йокогама.

В пятницу власти Японии завершили первый этап эвакуации пассажиров с лайнера после двухнедельного карантина. В общей сложности на берег сошли 970 пассажиров. Сейчас на судне продолжают находиться чуть более тысячи человек – это члены экипажа и те пассажиры, кто близко контактировал с кем-то из заразившихся. В субботу с лайнера сошли около 100 пассажиров, все они были переведены в общежитие учебного заведения в префектуре Сайтама, где они проведут еще некоторое время, чтобы исключить наличие вируса.

Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 76 тысяч человек, скончались 2345, излечились свыше 20 тысяч. За пределами материкового Китая в 26 странах выявлены больше тысячи случаев заражения.