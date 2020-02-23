В Южной Корее число зараженных коронавирусом выросло до 556 человек

Южная Корея зарегистрировала 123 новых случая заражения коронавирусом COVID-2019, общее число зараженных в стране выросло до 556. об этом, как передает как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщила организация центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения.

По данным KCDC, 93 новых случая обнаружили в Тэгу, еще 20 в провинции Кёнсан-Пукто, остальные из разных районов по всей стране. Скончались четыре пациента выписаны 18 пациентов, анализы 6 039 человек еще в работе.

Третьим в субботу скончался 41-летний гражданин Южной Кореи. Четвертая смерть была зарегистрирована в воскресенье: погиб 57-летний мужчина, его заражение было связано с больницей округа Тэнам в городе Чхондо. Всего там зарегистрировали уже 114 случаев заболевания коронавирусом, из них девять у сотрудников больницы. Учреждение помещено в карантин для предотвращения распространения вируса.

Заражение 75 новых пациентов снова связано с церковью религиозного движения "Синчхончжи" в Тэгу.

Местные власти поместили в домашний карантин 9 336 верующих секты, 544 из них проявляют симптомы вируса. На данный момент всего с сектой связаны 306 случаев заражения.