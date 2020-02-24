Парламент Китая перенесет ежегодную сессию из-за коронавируса

Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) – высшего законодательного органа Китая – в понедельник на открывающейся регулярной сессии, которая проходит раз в два месяца, примет решение о переносе ежегодной сессии из-за эпидемии коронавируса, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ежегодная сессия ВСПН – главное внутриполитическое событие Китая, как и в предыдущие годы, должна была открыться 5 марта. Во время сессии, которая длится около 10 дней, депутаты принимают план социально-экономического развития страны, проект бюджета, военный бюджет, а также рассматривают другие законодательные акты.

Ранее представитель комитета по юридическим вопросам ПК ВСНП Чжан Тяньвэй сообщил, что на предстоящей регулярной сессии будет принято решение о переносе на более поздний срок ежегодной сессии парламента.

Многие делегаты ВСНП, которых насчитывается около 3 тысяч, в том числе высокопоставленные официальные лица провинциального и муниципального уровня, в настоящее время заняты борьбой с эпидемией в своих регионах.

Согласно Конституции Китая и соответствующим законодательным актам, решение о переносе ежегодной сессии принимается ПК ВСНП.