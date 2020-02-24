В Эфиопии при взрыве гранаты пострадали около 30 демонстрантов

По меньшей мере 29 демонстрантов в Эфиопии, которые направлялись на митинг в поддержку премьер-министра Абия Ахмеда, получили ранения при взрыве гранаты. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает местное издание Ezega News.

Инцидент произошел в городе Амбо (регион Оромия), когда демонстранты направлялись на митинг на лошадях. Полиция заявила, что гранату в толпу бросили повстанцы из "Фронта освобождения Оромо" (OLF).

По словам генерального комиссара полиции региона, люди получили легкие ранения. Все они, за исключением одного, получили медпомощь и уже вернулись домой. Также сообщается, что при взрыве пострадали несколько лошадей.

Правоохранители задержали шестерых подозреваемых. Нападавшие, как отмечается, пытались помешать проведению демонстраций в поддержку премьера и правящей "Партии процветания". По некоторым данным, члены OLF хотят таким образом показать, что власти "слабы" и не могут поддерживать правопорядок в стране. Однако аналогичные демонстрации прошли в ряде других мест региона.

Самого премьера, отмечает агентство Франс Пресс, на митинге не было. Эта атака стала второй попыткой оппозиционных сил сорвать митинг в его поддержку.