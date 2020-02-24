В Канаде выявили десятый случай заражения коронавирусом

Новый случай заражения коронавирусом отмечен в Канаде. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в воскресенье говорится в сообщении Министерства здравоохранения провинции Онтарио.

"21 февраля эта женщина прибыла в Канаду из Китая", - сказали в ведомстве. В Минздраве уточнили, что заболевшая после прибытия в Торонто сразу обратилась к докторам, так как у нее был сильный кашель.

Проведенные тесты показали наличие в ее организме коронавируса. Пациентку отпустили домой, где она должна находиться на карантине в полной изоляции.

Это уже десятый человек, заболевший пневмонией нового типа в Канаде. Первый случай заражения был зафиксирован в этой североамериканской стране в конце января в Онтарио у мужчины, который прилетел из китайского Уханя. Позже диагноз подтвердился еще у двух человек, также побывавших в КНР. По данным на 21 февраля, эти люди уже смогли вылечиться.

Еще шесть случаев заражения коронавирусом выявлены в провинции Британская Колумбия. Пятеро заболевших перед приездом в Канаду посещали Китай, а одна женщина вернулась из Ирана.