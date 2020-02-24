Премьер Малайзии Махатхир Мохамад подал в отставку

Другие страны 24 февраля 2020 11:00 (UTC+04:00)
Премьер Малайзии Махатхир Мохамад подал в отставку

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад подал в понедельник в отставку. Об этом говорится в распространенном заявлении администрации главы правительства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Соответствующее прошение было направлено верховному правителю (королю) Малайзии", - указывается в сообщении. Другие подробности пока не раскрываются.

Незадолго до этого возглавляемая Махатхиром Объединенная партия сынов земли Малайзии вышла из состава правящей коалиции "Альянс надежды".

Эта политическая структура была создана в 2017 году и объединила четыре оппозиционные партии. Одновременно тогда же было достигнуто соглашение, что в случае победы на парламентских выборах в мае 2018 года Махатхир становится премьером лишь на два года, а затем передает пост Анвару Ибрагиму как лидеру крупнейшей в этом блоке партии.

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