В Афганистане выявили первый случай заражения коронавирусом

Первый случай заражения новым типом коронавируса зарегистрирован в Афганистане. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал 1TV News.

Глава минздрава Афганистана Фирозуддин Фируз заявил, что три случая с подозрением на коронавирус были выявлены вчера в провинции Герат, один из которых после проведенных исследований подтвердился.

Телеканал также сообщает, что министр здравоохранения объявил в провинции Герат чрезвычайное положение.

Ранее телеканал Tolo News сообщал, что наличие коронавируса подозревали у трех человек, посетивших город Кум, где началось заражение и стремительное распространение вируса в Иране. Впервые иранские медики сообщили о заразившихся 19 февраля.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19.

Число зараженных в материковом Китае уже превысило 77 тысяч человек, скончались 2592, излечились свыше 24 тысяч. Число случаев заражения за пределами Китая, по данным ВОЗ, достигло 1769, скончались 17 человек.