В Южной Корее число зараженных коронавирусом достигло 833 человек

Южная Корея зарегистрировала 70 новых случаев заражения коронавирусом COVID-2019, общее число зараженных в стране выросло до 833. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.

Ранее Южная Корея подняла уровень эпидемиологической угрозы с третьего "оранжевого" до четвертого "красного" уровня.

Скончались всего семь пациентов, выздоровели 22 пациента, анализы 11 631 человека еще в работе.

По данным KCDC, 40 из числа новых случаев обнаружены в городе Тэгу, 12 в провинции Кёнсан-Пукто, еще 12 в Пусане, остальные из разных районов по всей стране.

Ранее сообщалось, что 61-летняя южнокореянка, у которой подтвердили заражение, в свое время отказалась пройти тест на коронавирус, так как никогда не ездила в Китай. Уже будучи больной, она посетила приход Церкви Иисуса культа Синчхончжи в Тэгу, невольно распространив вирус среди прихожан. Местные власти поместили в домашний карантин 9 336 верующих секты, у 1 276 из них проявляются симптомы вируса, еще с 604 людьми не удается связаться.

На город Тэгу приходится большинство от общего числа зараженных в стране. Южнокорейские авиакомпании начали временно отменять рейсы в город и из него.