В Японии число заражений коронавирусом за сутки выросло до 850

Наличие коронавирусной инфекции COVID-2019 было подтверждено еще у 12 человек в Японии, большинство из них находятся в Токио и на северном острове Хоккайдо. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, передает телеканал NHK.

Таким образом, общее число заболевших по состоянию на вечер понедельника составило 850 человек. Наибольшее число заразившихся внутри страны в Токио (32 человека), на Хоккайдо (30 человек) и в префектурах Канагава и Аити (по 17 человек).

Среди тех, у кого анализы выявили наличие коронавирусной инфекции, 691 человек – это пассажиры или члены экипажа круизного лайнера Diamond Princess в японском порту Йокогама.

В свою очередь, агентство Киодо сообщило о том, что власти страны уже во вторник могут обратиться к населению с просьбой не устраивать массовые мероприятия в течение последующих двух недель, которые считаются критически важными для предотвращения распространения вируса. Кроме этого, в случае резкого роста заразившихся в каких-то отдельных регионах могут попросить жителей тех районов с просьбой не выходить на улицу и оставаться в своих домах.

В пятницу власти Японии завершили первый этап эвакуации пассажиров с лайнера после двухнедельного карантина. В общей сложности на берег сошли 970 пассажиров. В минувшие выходные министр здравоохранения страны Като Кацунобу признал, что 23 пассажирам было разрешено покинуть судна, основываясь на результатах анализов, сделанных до периода карантина.

Сейчас на судне продолжают находиться около 1,2 тысячи человек – это члены экипажа и пассажиры, в том числе, те, кто ожидает своих рейсов домой. В субботу с лайнера сошли около 100 пассажиров, кто близко контактировал с кем-то из заразившихся все они были переведены в общежитие учебного заведения в префектуре Сайтама, где они проведут еще некоторое время, чтобы исключить наличие вируса.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 77 тысяч человек, скончались 2592, излечились свыше 24 тысяч. Число случаев заражения за пределами Китая, по данным ВОЗ, достигло 1769, скончались 17 человек.