Число жертв коронавируса в Китае выросло до 2663
Число жертв коронавируса в Китае выросло до 2663, выздоровели 27,2 тыс. человек.
Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС говорится в опубликованном во вторник сообщении Государственного комитета по делам здравоохранения КНР.
Как отмечает ведомство, за сутки была зафиксирована 71 смерть, почти 2,6 тыс. человек выписаны из больниц. Общее число инфицированных коронавирусом нового типа в Китае составляет более 77,6 тыс.
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