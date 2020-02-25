МИД Кубы: США следует снять блокаду, если они реально озабочены защитой прав кубинцев

Власти США, требуя освободить находящегося под стражей противника властей Кубы Хосе Даниэля Феррера, искажают понятие защиты прав человека, а снятие блокады с острова могло бы стать настоящим обеспечением прав его граждан. Соответствующее заявление в понедельник сделал министр иностранных дел карибской страны Бруно Родригес Паррилья, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Госсекретарю [США Майклу] Помпео безразлична ситуация с правами человека на Кубе. В противном случае он попытался бы снять блокаду, сравнимую с геноцидом. Мог бы позаботиться и внутри США о медицинском страховании граждан, правах женщин, афроамериканцев, людей за чертой бедности, бездомных, мигрантов и их задержанных детей", - написал дипломат в Twitter.

В понедельник госсекретарь США Майкл Помпео в открытом письме главе кубинского МИД Бруно Родригесу Паррилье потребовал освободить находящегося под стражей противника властей острова Хосе Даниэля Феррера, назвав его "борцом за права человека". Лидер нелегальной на территории Кубы организации "Патриотический союз" Феррер на данный момент находится под стражей по обвинению в организации похищения людей.

Соединенные Штаты разорвали дипломатические связи с Кубой в 1961 году в ответ на национализацию американской собственности на острове. После этого Вашингтон объявил о введении в отношении этой страны торгово-экономического эмбарго. В декабре 2014 года занимавший на тот момент пост президента США Барак Обама признал, что прежняя политика Вашингтона в отношении Гаваны не работает, и объявил о начале движения к нормализации двусторонних связей и смягчении санкций в отношении Кубы. Однако сближение двух стран приостановилось после того, как в январе 2017 года президентом США стал Дональд Трамп, который ужесточил правила поездок в страну для своих граждан и ввел запрет на ведение бизнеса с организациями, контролируемыми кубинскими военными.