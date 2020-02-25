Прокуратура Колумбии расследует заявления беглого сенатора Мерлано

В совместном выступлении глава генпрокуратуры и верховного суда Колумбии заявили о начале расследования заявлений сенатора Аиды Мерлано, сбежавшей из-под стражи и задержанной в Венесуэле, о покупке голосов на выборах действующего президента страны, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Сенатор Аида Мерлано, приговоренная в Колумбии к 15 годам тюрьмы за покупку голосов на выборах и владение оружием, сбежавшая и задержанная затем в Венесуэле, заявила, что была похищена по указанию своего правительства и подвергалась насилию и угрозам убийства. Мерлано также сообщила, что была свидетелем передачи больших сумм денег в ходе президентской кампании Альваро Урибе (2002-2010) и обвинила действующего президента Ивана Дуке в покупке голосов во втором туре.

"Прокуратура и Верховный суд заинтересованы в расследовании фактов коррупции на выборах и побега бывшего конгрессмена Мерлано", - заявил генеральный прокурор Колумбии Франсиско Барбоса.

Барбоса отдельно отметил, что "не имеет конституционной или юридической компетенции для расследования дела президента или конгрессменов республики".

По словам генпрокурора, допросы беглого сенатора будут организованы в формате видеоконференции, поскольку выезд сотрудников в Венесуэлу невозможен ввиду отсутствия дипломатических отношений между странами.

Председатель наблюдательной палаты Верховного суда Эктор Аранкон заявил, что суд продлил предварительное расследование в отношении сенатора Артуро Чара, которого Мерлано называла одним из организаторов её побега.

Ранее обвинительная комиссия палаты представителей парламента Колумбии заявила о начале расследования действий президента Ивана Дуке, имеющих отношение к показаниям сенатора Мерлано.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро связал возможную экстрадицию Мерлано с нежеланием президента Дуке восстановить консульские отношения и заявил, что колумбийский президент лично способствовал её бегству.