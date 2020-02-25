В Японии зафиксировали 10 новых случаев заражения коронавирусом

В Японии во вторник выявили 10 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные министерством здравоохранения, труда и благосостояния страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Новые случаи заражения были зафиксированы сразу в нескольких префектурах Японии, включая соседнюю с Токио префектуру Тиба и самую северную префектуру страны Хоккайдо. Во вторник японский Минздрав также объявил о том, что еще один пассажир круизного лайнера Diamond Princess, у которого ранее был обнаружен коронавирус, умер в больнице. Таким образом, число летальных исходов среди пассажиров судна возросло до четырех.

К настоящему времени общее число заразившихся на территории Японии превысило 860 человек. Большинство из них - 691 - это пассажиры и экипаж круизного лайнера, который более двух недель находится на карантине в порту Иокогамы.

Власти Японии во вторник утвердили новую стратегию борьбы с распространением коронавируса на территории страны. В частности, местным компаниям рекомендовано переводить на удаленную работу тех своих сотрудников, у которых наблюдаются какие-либо симптомы простуды, даже легкие. Официального запрета на проведение массовых мероприятий в стране введено не было, однако японский Минздрав настоятельно рекомендует организаторам объективно оценивать необходимость их проведения и связанные с этим риски. Японские школы также продолжают свою работу в штатном режиме, но в японском министерстве образования, культуры, спорта, науки и технологий не исключают возможность отмены занятий в школах, расположенных в тех регионах, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом, даже если в самих учебных учреждениях заболевших нет.

"Мы сейчас находимся на важнейшем временном отрезке, когда необходимо сдержать распространение [коронавируса]. И нам необходимо понимание и поддержка всех жителей страны", - подчеркнул на специальной пресс-конференции глава японского Минздрава Кацунобу Като, который также призвал местных жителей, у которых проявляются даже легкие симптомы простуды, воздержаться от выхода на улицу. Ранее японские специалисты подчеркивали, что в группе наибольшего риска находятся пожилые граждане и люди с ослабленным иммунитетом.

Руководство высшего дивизиона чемпионата Японии по футболу (J1 League) во вторник приняло решение отменить все матчи до середины марта из-за угрозы распространения коронавируса в стране. Эта стало первой отменой крупных спортивных мероприятий в Японии из-за коронавируса. Также сообщается, что в настоящее время возможность отмены своих матчей рассматривает Японская федерация регби.