В Китае число жертв коронавируса достигло 2715 человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае превысило 78 тысяч человек, более 29 тысяч излечились и выписались из больниц, следует из сообщения государственного комитета по здравоохранению, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Согласно последним данным из 31 провинции, зафиксированы 78 064 подтвержденных случая заражения, из больниц были выписаны всего 29 745 человек, а общее число скончавшихся достигло 2715 человек.

За последние сутки в провинции Хубэй зарегистрирован 401 новый случай, 52 человека скончались.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19.