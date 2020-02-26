В Кабуле произошел взрыв рядом с офисом генерального прокурора Афганистана
Сильный взрыв произошел в среду в Кабуле рядом с офисом генерального прокурора. Об этом сообщил афганский телеканал Ariana News, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По имеющейся информации, взрыв прогремел на улице Дарул-Аман. Взрывное устройство, вероятнее всего, было укреплено на мотоцикле.
Местная полиция подтвердила факт взрыва в указанном районе и не исключила, что в результате инцидента могут быть жертвы. Пока никаких точных данных о жертвах или пострадавших при взрыве не поступало.
Отмечается, что взрыв у офиса генпрокурора произошел на пятый день установленного семидневного периода "сокращения насилия", согласованного на переговорах между представителями США и радикального движения "Талибан".
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