В Сингапуре число вылечившихся от коронавируса достигло 62 человек

Общее число зараженных коронавирусом COVID-19 в Сингапуре достигло 93, из них 62 человека полностью выздоровели и выписались из больниц. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает минздрав страны.

"Еще четыре человека с COVID-19 выписаны сегодня из больницы. Всего 62 заразившихся полностью вылечились от инфекции и выписаны из больниц… Министерство здравоохранения подтвердило и верифицировало еще два случая заражения COVID-19 в Сингапуре", - говорится в заявлении.

В ведомстве также отметили, что состояние большинства остальных заболевших (31 человек), которые еще проходят лечение, стабильно или улучшается. Семеро из них "находятся в отделении интенсивной терапии в критическом состоянии".

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 78 тысяч человек, скончались 2715, излечились свыше 29 тысяч. По данным ВОЗ, в 33 странах зафиксированы более 80 тысяч случаев заражения COVID-19.