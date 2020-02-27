Число зараженных коронавирусом в Южной Корее достигло 1595 человека

Южная Корея зарегистрировала 334 новых случая заражения коронавирусом COVID-2019, таким образом общее число зараженных в стране выросло до 1 595, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее Южная Корея подняла уровень эпидемиологической угрозы с третьего "оранжевого" до четвертого "красного".

По данным KCDC, из числа новых случаев 307 обнаружены в городе Тэгу, остальные из разных районов по всей стране. Скончались 12 человек, выздоровели 24, анализы еще 21 097 человек в работе.

На город Тэгу и соседнюю провинция Кёнсан-Пукто приходится 1 338 случаев заражения в стране (более 80 %). В Сеуле всего 55 случаев. Президент Мун Чжэ Ин во вторник назвал ситуацию "крайне серьезной" и заявил, что было бы даже недостаточно объявить город "особой зоной бедствия". В настоящий момент Тэгу и провинция Кёнсан-Пукто объявлены регионами особого эпидемиологического контроля. Южнокорейские авиакомпании временно отменили рейсы в Тэгу и из него.