В Пекине расследуют, как женщина с коронавирусом выехала из Уханя

Власти Пекина инициировали расследование по делу о том, как зараженная коронавирусом женщина смогла приехать в минувшие выходные на автомобиле из Уханя в Пекин. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил на пресс-конференции в четверг представитель рабочей группы по профилактике и контролю за распространением коронавируса в Пекине Сяо Са.

"Комиссия Пекина по проверке дисциплины 26 февраля сформировала специальную комиссию по расследованию дела о том, что гражданка по фамилии Хуан с симптомами нового типа коронавируса смогла раньше срока покинуть Ухань и приехать в Пекин", - сообщил Сяо Са.

Ранее стало известно, что женщина находилась в Ухане, когда у нее поднялась температура и начало болеть горло, симптомы сохранялись на протяжении пяти дней, однако по пока неустановленным причинам, женщина не обратилась в больницу в Ухане и не была помещена в карантин.

Вместо этого, она на машине каким-то образом смогла выехать из закрытого на карантин города, добраться в Пекин, беспрепятственно доехать до жилого комплекса в районе Дунчэн в центре столицы и пройти в квартиру после проверки температуры на входе в жилой комплекс.

По имеющимся сведениям, женщина приехала в Пекин 22 февраля около 2.00 и после приезда общалась только с тремя членами семьи, которые и сообщили о ее состоянии здоровья властям. Только около 20.00 того же дня женщину поместили в карантин на лечение. 24 февраля диагноз у нее подтвердился, и ее перевели в специализированную больницу для лечения коронавируса. Все, с кем она вступала в контакт, изолированы и помещены под наблюдение.

При этом в СМИ появилась также информация, что женщина была освобождена из тюрьмы Уханя, однако до сих пор непонятно, как она смогла на машине преодолеть почти 1200 километров из Уханя, въезд и выезд их которого строго контролируется с 23 января, в Пекин.