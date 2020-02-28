Число случаев заражения коронавирусом в Китае выросло до 78,8 тыс.
Власти Китая зафиксировали за сутки 327 новых случаев заболевания коронавирусом нового типа, 44 человека умерли. Таким образом, общее число случаев заражения составило 78824, 2788 человек умерли, сообщает в пятницу Государственный комитет по вопросам здравоохранения и гигиены КНР.
По информации ведомства, 36117 человек полностью излечились и были выписаны.
В больницах продолжают оставаться 39919 человек, состояние 7952 из них - тяжелое. У 2308 человек коронавирус подозревается, уточняет комитет.
Как отмечает китайское ведомство, в провинции Хубэй, ставшей очагом вспышки заболевания, выявлено 318 новых случаев заражения, 313 из которых приходится на центр провинции - город Ухань. 41 человек в Хубэе (28 - в Ухане) умер в результате заболевания.
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