В Перу из-за ливней погибли пять человек

По меньшей мере пять человек стали жертвами затоплений, спровоцированных сильными дождями на юге Перу. Об этом в пятницу сообщил телеканал teleSUR, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Еще как минимум 10 человек пропали без вести, более 290 семей пострадали. Отмечается, что правительство страны объявило чрезвычайное положение в нескольких департаментах регионов Аякучо, Куско и Пуно на юге республики.

В настоящее время спасатели ведут поиски пропавших и занимаются восстановлением поврежденных зданий и коммуникаций.