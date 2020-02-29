Австралия из-за коронавируса запретит иностранцам приезжать из Ирана. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал ABC.

Австралийские граждане и постоянные жители после приезда из Ирана будут помещены в карантин.

"У Ирана, к сожалению, очень специфические характеристики. У них самый высокий процент смертности, за исключением провинции Хубэй. На этой стадии возможен высокий уровень неустановленных случаев, а значит, эти случаи могут выявиться на выезде из Ирана", - сказал министр здравоохранения Австралии Грег Хант.

Ранее Австралия продлила запрет на въезд для прибывающих из КНР до 7 марта.