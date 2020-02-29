Австралия из-за коронавируса запретит иностранцам приезжать из Ирана
Австралия из-за коронавируса запретит иностранцам приезжать из Ирана. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал ABC.
Австралийские граждане и постоянные жители после приезда из Ирана будут помещены в карантин.
"У Ирана, к сожалению, очень специфические характеристики. У них самый высокий процент смертности, за исключением провинции Хубэй. На этой стадии возможен высокий уровень неустановленных случаев, а значит, эти случаи могут выявиться на выезде из Ирана", - сказал министр здравоохранения Австралии Грег Хант.
Ранее Австралия продлила запрет на въезд для прибывающих из КНР до 7 марта.
Лента новостей
Благодаря "Южному газовому коридору" транзитная роль Грузии приобретает международное значение - министр
«Южный газовый коридор» важен с точки зрения диверсификации поставок газа для Европы - болгарский министр
Турал Гянджалиев: Пусть армянская община знает, что у нее уже есть законно избранный депутат (Интервью)
Президент Ильхам Алиев: Подписание в 1994 году «Контракта века» не было лишь коммерческим проектом. Для нас это был проект, позволивший выжить
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан является страной, обеспечивающей энергетическую безопасность для себя и соседей
Президент Ильхам Алиев: Уверен, что по завершении проекта Южного газового коридора наше многостороннее сотрудничество будет продолжаться в других сферах
Как Баку меняет людей. Марат Башаров стал коллектором, а Регина Мянник - сумасбродной должницей (ФОТО)