В Пакистане при взрыве на фабрике погибли пять человек
Пять человек погибли в пакистанской провинции Пенджаб на северо-востоке страны при взрыве котла на фабрике, есть раненые. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает издание Daily Times.
По предварительным данным, взрыв котла произошел из-за технической неисправности.
Полиция проводит расследование, чтобы установить точную причину взрыва.
Сообщается, что пострадавших перевезли в ближайшую больницу, трое из них находятся в критическом состоянии.
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