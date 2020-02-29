В Пакистане при взрыве на фабрике погибли пять человек

Пять человек погибли в пакистанской провинции Пенджаб на северо-востоке страны при взрыве котла на фабрике, есть раненые. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает издание Daily Times.

По предварительным данным, взрыв котла произошел из-за технической неисправности.

Полиция проводит расследование, чтобы установить точную причину взрыва.

Сообщается, что пострадавших перевезли в ближайшую больницу, трое из них находятся в критическом состоянии.