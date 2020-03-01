Число жертв коронавируса в Китае возросло до 2870

Число жертв нового коронавируса в Китае составило 2870 человек, выздоровели более 41,8 тыс., количество заразившихся превысило 79,8 тыс. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в воскресенье Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

В субботу ведомство проинформировало о 2835 жертвах, более чем 79,2 тыс. инфицированных и 39 тыс. выздоровевших.

Среди регионов по количеству зараженных первое место занимает центральная провинция Хубэй, где, по последним данным, зарегистрировано около 66,9 тыс. инфицированных, из них 2761 умерли, выздоровело порядка 31,2 тыс. человек.