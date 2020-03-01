Число зараженных коронавирусом в Южной Корее выросло до 3526 человек

Южная Корея зарегистрировала 376 новых случаев заражения коронавирусом COVID-2019, таким образом общее число зараженных в стране выросло до 3 526, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее Южная Корея подняла уровень эпидемиологической угрозы до высшего уровня. Людям посоветовали в ближайшие дни не покидать свои дома.

По данным KCDC на 09.00, из числа новых случаев 333 обнаружены в городе Тэгу, еще 26 в провинции Кёнсан-Пукто, остальные случаи из разных районов по всей стране. Скончались всего 17 человек, выздоровели 30 человек. Анализы еще 32 422 человек в работе.

Общее число зараженных в Сеуле достигло 82, в Тэгу - 2 569 человек. 514 заразились в провинции Кёнсан-Пукто, 84 человека в провинции Кёнгидо. В Пусане всего 81 случай заражения.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного