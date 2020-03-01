Восемь человек погибли в результате стрельбы в центре столицы Гаити

По меньшей мере восемь человек погибли и двое получили тяжелые ранения в столице Гаити - Порт-о-Пренсе - после того, как неизвестные открыли огонь в направлении магазинов, возле которых находилось большое скопление людей. Об этом в воскресенье сообщает новостной портал HaitiLibre, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, несколько человек пострадали в результате паники, начавшейся после стрельбы, их точное число не сообщается. Двое тяжело раненых на данный момент находятся под наблюдением врачей. Полиция ведет расследование инцидента и поиск стрелявших, которые сразу после инцидента скрылись на мотоцикле.

Криминогенная обстановка беднейшего государства Западного полушария значительно ухудшилась после того, как в феврале прошлого года в республике начались массовые акции протеста с требованиями отставки президента Жовенеля Моиза. Митингующие винят власти в росте инфляции, коррумпированности чиновников и общем ухудшении экономической ситуации.

Карибская республика живет без утвержденного кабинета министров уже 11 месяцев.